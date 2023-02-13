В Новосибирской области средний размер взятки за год вырос в четыре раза

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в Новосибирской области за прошлый год аппетиты взяточников выросли в разы. Средняя сумма подкупа стала выше в четыре раза, пишет КП-Новосибирск, и составила почти 480 тысяч рублей.

Всего за 2022 год выявлены 62 незаконные сделки подобного рода.

Также в ведомстве добавили, что за последние годы в области в значительной степени повысился уровень коррупционной преступности. Большинство совершённых преступлений связано с хищением чужого имущества, использованием служебного положения и мошенничеством.

Напомним, что самым высоким уровнем коррупции в регионе в прошлом году отличились правоохранители. На втором месте закрепились сотрудники службы исполнения наказаний, а третье место ушло к судебным приставам.

Ранее редакция сообщала, что госказна станет богаче на полмиллиона рублей за счет взятки новосибирского дорожного эксперта.

Фото редакции