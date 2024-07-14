Автогонщик на BMW устроил коллапс на Красном проспекте Новосибирска

Поздним вечером 13 июля на Красном проспекте произошло серьезное ДТП. При движении в сторону Дуси Ковальчук вылетел с дороги и перевернулся BMW X5 без номеров. Как пишет телеграм-канал «Экстренный НСК», водитель превысил скорость и не справился с управлением. Он врезался в припаркованные рядом с дорогой автомобили. Разбито 7 машин, одну из них от удара выкинуло на тротуар. Только по счастливой случайности никто из пешеходов не погиб. По данным АСТ-54 Black, два человека обратились за медицинской помощью.
На видео ДТП видно, как загоревшиеся машины тушат из огнетушителя, затем очевидцы перевернули кроссовер и поставили его на колеса.
В итоге Красный проспект на несколько часов был перекрыт экстренными службами. Движение открыли только глубокой ночью.
Как уточнил телеграм-канал «Экстренный НСК» со ссылкой на подписчиков, этот тонированный автомобиль вчера видели в разных частях города. Водитель также лихачил.
Подписчик АСТ-54 Black сообщил телеграм-каналу, что в момент аварии «водитель шел на скорости более 100 км в час, возможно, ближе к 200 км\ч»
Ранее редакция рассказывала о том, что под Новосибирском произошло ДТП в котором погибли водитель и сбитый им лось.
Фото из телеграм-канала АСТ-54 Black.
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