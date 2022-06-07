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Установлены новые размеры денежного вознаграждения за сдачу оружия и боеприпасов

  • 07/06/2022, 17:56
Автор:
новости Новосибирска
Денежные вознаграждения производятся за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

С 1 июня установлены новые размеры денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в территориальные органы МВД РФ по Новосибирской области либо в территориальные подразделения Управления ФСВНГ РФ по Новосибирской области незаконно хранившиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.

Жители Новосибирской области могут сдать и получить денежное вознаграждение за:

— огнестрельное оружие с нарезным стволом, включая самодельное, признанное огнестрельным оружием с нарезным стволом: пригодно для производства выстрела – 10 тысяч рублей, не пригодно для производства выстрела – 5 тысяч рублей;

— огнестрельное гладкоствольное оружие, включая самодельное, признанное гладкоствольным оружием: пригодно для производства выстрела – 8 тысяч рублей, не пригодно для производства выстрела – 4 тысячи рублей;

— газовое оружие, сигнальное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения: пригодно для производства выстрела – 5 тысяч рублей, не пригодно для производства выстрела – 2,5 тысячи рублей;

— патроны (1 шт.) всех калибров, кроме малокалиберных, холостых, газовых и шумовых: пригодно для производства выстрела – 10 рублей;

— малокалиберный патрон (1 шт.): не пригодно для производства выстрела – 6 рублей;

— гранаты, мины, снаряды, выстрелы (1 шт.), кроме учебных и имитационных – 8 тысяч рублей;

— самодельные взрывные устройства (1 шт.) – 2 тысячи рублей;

— тротил и другие боевые взрывчатые вещества (100 г), в том числе вещества, содержащие тротил, гексоген, пентаэритриттетранитрат (ТЭН) – 3 тысячи рублей;

— взрывчатые вещества промышленного назначения на основе аммиачной селитры (1 кг) – 3 тысячи рублей;

— запалы, детонаторы (1 шт.) – 200 рублей;

— детонирующие шнуры (1 пог. м) – 300 рублей.

Денежные вознаграждения производятся за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Фото: pixabay — MasterTux

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Росгвардия оружие деньги


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