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Мэрия Новосибирска ищет инвестора на две бани

  • 07/06/2022, 18:24
Автор:
новости Новосибирска
В ходе реконструкции их площадь должна увеличиться не менее чем на 5 % от исходной с сохранением функционального назначения.

Для реконструкции зданий муниципальных бань № 26 и № 36 будет определен инвестор — такое решение приняла комиссия по вопросам согласования заключения сделок по привлечению инвестиций в экономику города Новосибирска, сообщил пресс-центр мэрии.

По итогам заседания комиссии была одобрена заявка МБУ «Банное хозяйство «Сибирячка» на заключение сделки по привлечению инвестиций в реконструкцию объектов недвижимости, принадлежащих учреждению на праве оперативного управления: здания бань № 26 (ул. Чекалина, 35а), бань № 36, ремонтно-строительного участка и гаража (ул. Петропавловская, 5).

— Реконструкция предполагает увеличение общей площади всех объектов недвижимости не менее чем на 5 % от исходной с сохранением функционального назначения для оказания банных услуг населению (в том числе льготных). После завершения реконструкции учреждение приобретет помещения площадью не менее той, которая существует в настоящий момент, — уточняется в сообщении.

Инвестора определят по результатам конкурса. Он будет обязан вложить в реализацию проекта не менее 121 млн рублей и реализовать его не более чем за 39 месяцев.

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Напомним, в конце 2021 года в мэрии сообщили, что ищут потенциальных инвесторов, готовых взяться за оставшиеся в структуре банного хозяйства «Сибирячка» 6 муниципальных бань, чтобы довести их до нормативного состояния и развивать бизнес по оказанию помывочных услуг. В муниципалитете признали, что самостоятельно эту задачу финансово не вытягивают. Состояние зданий большинства бань становится небезопасным для посетителей, а ремонт обойдется в сумму порядка 289,8 млн рублей (В ценах на конец 2021 года. — Ред.). Их нет ни в муниципальном предприятии «Банное хозяйство «Сибирячка», ни в городском бюджете. Более того, в 2021 году из-за официальных коронавирусных ограничений доходы бань значительно сократились, и сами бани попали в категорию отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

На тот момент обсуждался вариант передачи бань частнику не в рамках концессии, а по инвестиционному договору. Предполагалось, что одним из его условий станет предоставление «двух штук в одни руки». В довесок к более или менее перспективному заведению инвестор получит фактически безнадежное, однако расположенное на «подающем надежды» земельном участке.

По информации мэрии Новосибирска, изначально в ведении БХ «Сибирячка» находились 12 бань. В 2011-м ушла в концессию первая баня №24 на ул. Объединения. Затем в 2013 году по инвестиционному договору — «Федоровские бани», в 2015 году в концессию — «Сандуны».

 

Ранее редакция неоднократно сообщала о замечаниях,  которые возникали у аудиторов КСП к «банным» концессиям, а также о том, что аудиторы предложили создать в городе прецедент расторжения концессии. 

Фото pixabay — nkaminetskyy

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : инвестиции город власть Баня


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