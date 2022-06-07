Журналист Infopro54 занял второе место в номинации «Интернет-СМИ» в конкурсе «Ростелекома»

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в Сибирском федеральном округе. В этом году конкурс для журналистов и блогеров, освещающих темы новых технологий, инновационных разработок в IT-сфере и телекоммуникациях, проводился в 11 раз. Партнерами мероприятия выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, компания Schneider Electric и группа «Интерфакс».

Всего на конкурс поступила 191 работа от представителей СМИ и блогеров Сибири, Бурятии и Забайкальского края. Заявки принимались в основных номинациях «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа», а также в специальных номинациях «Цифровой стиль жизни» и «Умный город для жизни». Самой популярной среди участников стала категория «Интернет-СМИ»: здесь были представлены 75 работ.

В пресс-службе «Ростелекома» отметили, что в Сибири второй год подряд больше всего материалов поступило от журналистов Новосибирска, вторыми оказались представители медиасферы Иркутской области, а третье место заняли конкурсанты из Красноярского края и Хакасии.

Новосибирские журналисты заняли первые места в номинациях «Печатная пресса» — Лолита Белова, «Коммерсант» и «Социальные медиа» — Михаил Докукин, блогер.

Журналист и редактор Infopro54 Юлия Данилова получила второе место в номинации «Интернет-СМИ» за материал о том, как цифровые ценники работают в ритейле.

Напомним, в материале речь шла системах искусственного интеллекта, которые позволяют управлять ценообразованием в условиях конкуренции, роста онлайн-ритейла и падения платежеспособности населения. С этой технологией на региональный рынок Сибири выходила компания ООО «Цифровые технологии ритейла» (ЦТР) — один из лидеров российского рынка систем искусственного интеллекта в ритейле.

Итоги федерального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» будут подведены осенью. Победители конкурса отправятся в Мурманскую область, чтобы оценить цифровой потенциал региона.

Ежегодный конкурс «Ростелекома» для региональных СМИ и блогеров стартовал в 2012 году. Он проводится для формирования позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных, инновационных, IT-технологий в России и привлечения внимания широких слоев общества к этим технологиям.