Добывающую компанию принудили навести порядок на своей территории в Новосибирске

Прокуратура через суд обязала организацию, занимающуюся добычей полезных ископаемых, привести территорию в надлежащее состояние.
В ходе проверки было установлено, что по приказу министерства была досрочно аннулирована лицензия на пользование ископаемыми (песок, глина) в Маслянинском районе.
Причина — добывающая компания не привела территорию в надлежащий вид.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском. Суд встал на сторону надзорного ведомства и обязал организацию разработать и утвердить технический проект, а затем согласовать его с Минприроды и выполнить работы.
Природоохранная прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская прокуратура снова добивается лишения полномочий главы Убинского района.
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