Добывающую компанию принудили навести порядок на своей территории в Новосибирске

Прокуратура через суд обязала организацию, занимающуюся добычей полезных ископаемых, привести территорию в надлежащее состояние.

В ходе проверки было установлено, что по приказу министерства была досрочно аннулирована лицензия на пользование ископаемыми (песок, глина) в Маслянинском районе.

Причина — добывающая компания не привела территорию в надлежащий вид.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском. Суд встал на сторону надзорного ведомства и обязал организацию разработать и утвердить технический проект, а затем согласовать его с Минприроды и выполнить работы.

Природоохранная прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская прокуратура снова добивается лишения полномочий главы Убинского района.