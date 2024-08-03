В Новосибирске разработали систему контроля менеджеров по продажам

Студенты НГТУ НЭТИ разработали интеллектуальную систему для анализа телефонных звонков менеджеров по продажам. Как пояснили разработчики, сервис мониторит качество звонков, выявляет проблемные зоны в работе продажников и отслеживает динамику роста продаж.

— Мы провели интервью с более чем двадцатью руководителями компаний малого и среднего бизнеса и выявили острую проблему контроля работы менеджеров по продажам, эффективность которой напрямую влияет на прибыль компании. Но послушать и проанализировать все звонки всех менеджеров «вручную» невозможно. Поэтому у нас появилась идея разработать сервис для автоматического анализа звонков, который позволит в режиме реального времени отслеживать их качество, — рассказал разработчик сервиса, выпускник факультета мехатроники и автоматизации НГТУ НЭТИ Кирилл Тихий.

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