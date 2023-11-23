Устройство вертикальной посадки самолетов создают в Новосибирске

Аспирант кафедры самолето- и вертолетостроения НГТУ НЭТИ Александр Болдонов проектирует устройство вертикального взлета и посадки легких самолетов. Благодаря устройству самолет станет обладателем возможностей вертолета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

— Известный изобретатель Томас Эдисон заметил, что самолет изобретен наполовину, имея в виду невозможность приземлиться и взлететь там, где необходимо, — рассказывает Болдонов.

Поэтому аспирант с самого детства загорелся идеей создания устройства вертикального взлета и посадки. Для этого он следил за индустрией и собирал информацию себе в помощь.

Само устройство представляет собой комплект из электрической винтомоторной группы, аккумуляторов, электроники и других агрегатов.

— Если коротко, то это большой дрон, монтируемый на стандартный легкомоторный самолет определенного типа — высокоплан с подкосом с передней рулевой стойкой, — подчеркивает аспирант.

Самолет с подобным устройством может быть использован медиками, которые забирают пациентов из труднодоступных мест.

На данный момент создана 3D-модель системы, проведены начальные расчеты и подана заявка на грант. Сейчас автор стремится улучшить свою разработку для лучше аэродинамике самолета.

В планах создать демонстрационный образец.

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