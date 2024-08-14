Усы вислоухого кота продают за 3,2 миллиона в Новосибирске

Жительница Новосибирска выставила на продажу усы вислоухого кота, оценив товар в 3,2 миллиона рублей.

Хозяйка кота отмечает, что питомец породистый. Из-за этого и цена такая.

– В наличии 100 гр усов, 2 см, – подчеркивается в сообщении на сайте объявлений.

Как пояснила сибирячка, усы очень востребованы в косметологии.

– При необходимости наберем больше усов за ту же сумму, – рассказала та.

Женщина проживает в ЖК «Марсель».

Стоит пояснить, что звонить владельцу «миллионных усов» нельзя – можно только написать.

Ранее редакция сообщала о том, что вещи принцессы Укока, найденные при ее захоронении, могут забрать из Новосибирска.