Усы вислоухого кота продают за 3,2 миллиона в Новосибирске

Жительница Новосибирска выставила на продажу усы вислоухого кота, оценив товар в 3,2 миллиона рублей.
Хозяйка кота отмечает, что питомец породистый. Из-за этого и цена такая.
– В наличии 100 гр усов, 2 см, – подчеркивается в сообщении на сайте объявлений.
Как пояснила сибирячка, усы очень востребованы в косметологии.
– При необходимости наберем больше усов за ту же сумму, – рассказала та.
Женщина проживает в ЖК «Марсель».
Стоит пояснить, что звонить владельцу «миллионных усов» нельзя – можно только написать.
Ранее редакция сообщала о том, что вещи принцессы Укока, найденные при ее захоронении, могут забрать из Новосибирска.
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