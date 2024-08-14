Первое полугодие 2024 года для вторичного рынка Новосибирска было не очень успешным

Новосибирская область по итогам первого полугодия 2024 года вошла в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных прав собственности физических лиц на жилые помещения на основании договоров купли-продажи (ДКП) на рынке вторичной и загородной недвижимости (10 место).

— Больше всего ДКП заключается в регионах с наибольшим числом населения. Именно для вторичного рынка характерна высокая доля сделок, связанных с естественным и миграционным движением населения, — пояснили эксперты Циан Аналитики.

Новосибирская область находится на 15 месте в России по численности населения. В регионе за 6 месяцев заключено 32,9 тысяч ДКП.

Число договоров долевого участия (ДДУ) во многом зависит не только от численности населения, но и от девелоперской активности в регионе. В Новосибирске за полгода заключено 18,2 тысячи договоров ДДУ. По этому показателю регион также вошел в топ-10 (6 место) по стране.

— В целом по итогам полугодия на 1 сделку в новостройках в России приходилось 2 сделки на вторичке и в загородной недвижимости (В Новосибирске — менее 2. — Ред.). Средняя пропорция 1 к 2,5-3 сделкам. То есть для рынка новостроек результат полугодия 2024 очень хороший, для вторички и загородной недвижимости — низкий, — констатировали эксперты Циан Аналитики.

При этом наибольший разрыв наблюдается в регионах, где мало новостроек.

— 1 полугодие 2024 года для вторичного рынка стало не очень успешным, чего не сказать о рынке новостроек. В результате по итогам 6 месяцев заметно изменилось соотношение числа сделок в этих сегментах, — комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики. — В ближайшие месяцы сокращение числа льготных программ и ужесточение их условий приведет к частичному смещению спроса на вторичку за счет более низкого уровня цен и соотношение сегментов вернется к норме.

По данным директора компании RID Analitics Елены Ермолаевой, в июне «квадрат» в новостройках Новосибирска в среднем стоил 150 тысяч рублей (цена предложения), на вторичке в июле — 119 тысяч. По данным Росреестра, средняя цена сделки на вторичке в июле — 77,5 тысячи рублей за «квадрат».

Ранее редакция сообщала о том, что вторичный рынок недвижимости Новосибирска становится более привлекательным для покупателей, чем новостройки.