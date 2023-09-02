«Утилизатор» Юрий Сидоренко доехал до Новосибирска

Ведущий программы «Утилизатор» канала «Че!» Юрий Сидоренко прибыл в Новосибирск. Целью визита стала встреча с подписчиками и зрителями программы «Утилизатор».

Но до встречи с подписчиками Сидоренко успел побывать на радио и поздравить новосибирцев с 1 сентября.

— Я начала познавать Новосибирск с подземки. Встретил 1 сентября прекрасно. Поэтому хочу поздравить всех с этим праздником. Только сейчас я стал понимать то, чему учили нас учителя и преподаватели в школе и университете, — поделился Сидоренко с радиослушателями.

Затем ведущий выдвинулся в «Гараж 54», где пообщался с новосибирскими умельцами.

Несмотря на то, что Юрий профессиональный автомеханик, ему пришлось заехать на местное СТО, чтобы подлатать свою ласточку перед дальней поездкой.

И уже вечером Сидоренко смог порадовать своих поклонников личной встречей.

Там проходил розыгрыш брендовых футболок среди подписчиков.

— Всем спасибо, что пришли, поболтали, пофоткались, разыграли футболки нашего проекта, — отметил Юрий Сидоренко.

«Утилизатор» — российское телевизионное шоу с элементами викторины, где владельцы старых автомобилей зарабатывают деньги, утилизируя старую машину всякими изощренными способами.

Ранее редакция сообщала о том, что на телебашне в Новосибирске установили неоновую подсветку.