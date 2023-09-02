В Новосибирске сделали реконструкцию Бородинского сражения

В Историческом парке «Россия — моя история» (расположен в Военном городе в Новосибирске) запускают экскурсию-реконструкцию генерального сражения Отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием генерала от инфантерии светлейшего князя Михаила Голенищева-Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта. Сражение состоялось 7 сентября 1812 года у села Бородино.

В парке «Россия — моя история» размещен военно-тактический униформологический макет Бородинского сражения в масштабе 1:32. Автором и разработчиком макета является Алексей Журавков, лауреат премии Новосибирской области «За заслуги в области культуры», член правления Новосибирского союза архитекторов, председателб Сибирской Геральдической Коллегии, руководителя методического центра по униформологии и геральдике Совета кадетских корпусов России с командой новосибирского Исторического парка «Россия — моя история» и Регионального отделения Российского военно-исторического общества.

— На макете будет показана первая фаза Бородинского сражения и представлен подробный рассказ о ходе одной из величайших битв нашей военной истории. Каждый солдатик в масштабе 1:32 примерно равен 100 реальным участникам битвы, что соответствует 138 тысячам французских войск и 128 тысячам русских войск, — поясняет пресс-служба парка. — Автор для макета подготовил около 3 тысяч фигурок солдат и офицеров русской и французской армий. Макет основан на реальном плане местности Бородинского сражения, а все представленные на нем фигурки изготовлены в соответствии с определёнными особенностями формы и символики реальных военных частей.

Ранее редакция рассказывала о фестивале «Сибирский огонь», где проходят реконструкции известных сражений.