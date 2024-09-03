Жилой район Светлый: «Семицветик» исполняет желания

Жилой район Светлый по праву является визитной карточкой Мошковского района и лидером по приросту населения — здесь проживают более 12 тысяч человек. Он начал развиваться с 2010 года, его первые дома строились практически в чистом поле. Сегодня это маленький отдельный город, состоящий из нескольких кварталов.

В них есть все необходимое для жизни и отдыха, поскольку вместе с жильем застройщик возводит необходимую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру,

В День знаний в жилом районе Светлый двойной праздник. Его ждали не только школьники, для которых этот день начался с торжественной линейки, но и семьи с маленькими детьми. Строительно-финансовая организация «Основа» (застройщик Светлого) передала администрации района новый детский сад «Семицветик», рассчитанный на 119 ребятишек. Он находится во «Французском квартале» на улице Лучезарной, 16. Это уже четвертый детсад в районе.

При передаче объекта присутствовали глава Мошковского района Сергей Субботин, первый заместитель главы района Галина Гейдарова, генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин, председатель правления КГВ «Основа» Вячеслав Лычко и директор ООО СЗ «Антарсити» Евгений Кофанов.

Сергей Субботин и Галина Гейдарова подчеркнули, что детский сад впечатляет своими современными решениями: это прекрасное новое здание, полностью укомплектованное всем необходимым для начала работы; в помещениях выполнен превосходный дизайнерский ремонт; на прилегающей территории обустроены игровые площадки, оснащенные сертифицированным и безопасным оборудованием.

По словам заведующей детским садом Сании Качумовой, здесь предусмотрены группы от ясельной до подготовительной. Сейчас идет активная работа по подбору персонала, наведение чистоты в помещениях и их укомплектование мебелью и оборудованием. По ее прогнозам, до начала полноценной работы детского сада остается 3-4 недели.

Генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин уточнил, что детский сад откроет двери для дошколят после получения образовательной лицензии и регистрации дошкольного образовательного учреждения на Госуслугах. Для этого необходимо получить положительное заключение двух важных инстанций ― СЭС и Роспотребнадзора ― о соответствии помещений санитарным нормам и нормативам для ведения образовательной деятельности. Также Антон Рехтин отметил, что заявления родители смогут подавать онлайн.