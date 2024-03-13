Огромный разлом образовался на Обском море в Новосибирске

МЧС по Новосибирской области в результате исследования обнаружило огромный разлом шириной от двух до трех метров на водохранилище. Он начинается около села Ленинского и идет до села Быстровки через весь водоем.

Увидеть глазами его почти невозможно, а все из-за того, что поверхность припорошена снегом.

― Трещина представляет опасность не только для техники, но для пеших рыбаков, ― подчеркнул Сергей Гуляев, старший государственный инспектор Приобского инспекторского отделения ГИМС.

Из-за этого любителям рыбалки стоит соблюдать предельную осторожность и внимательность при нахождении на водоемах Новосибирской области.

Спасатели напомнили, что с 1 марта выезд на любой технике, включая снегоходы и мотособаки, на лед вне официальных переправ запрещен. В Ордынском районе под контролем спасателей продолжают работать две ледовые переправы.

Ранее редакция сообщала о том, что сибиряк поймал на удочку гигантскую щуку весом в 10 кг.

