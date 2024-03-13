Огромный разлом образовался на Обском море в Новосибирске

МЧС по Новосибирской области в результате исследования обнаружило огромный разлом шириной от двух до трех метров на водохранилище. Он начинается около села Ленинского и идет до села Быстровки через весь водоем.
Увидеть глазами его почти невозможно, а все из-за того, что поверхность припорошена снегом.
― Трещина представляет опасность не только для техники, но для пеших рыбаков, ― подчеркнул Сергей Гуляев, старший государственный инспектор Приобского инспекторского отделения ГИМС.
Из-за этого любителям рыбалки стоит соблюдать предельную осторожность и внимательность при нахождении на водоемах Новосибирской области.
Спасатели напомнили, что с 1 марта выезд на любой технике, включая снегоходы и мотособаки, на лед вне официальных переправ запрещен. В Ордынском районе под контролем спасателей продолжают работать две ледовые переправы.
Ранее редакция сообщала о том, что сибиряк поймал на удочку гигантскую щуку весом в 10 кг.
Фото со страницы МЧС по Новосибирской области в Вконтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru