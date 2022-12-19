В Алтайском крае откроется новый завод по выплавке металла для сельхозтехники

АО«Новоалтайский литейно-механический завод» (НЛМЗ, Алтайский край) намерено ввести в эксплуатацию производство по выплавке металла для сельхозтехники за 43 млн рублей. Об этом сегодня сообщил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка на оперативном совещании в правительстве региона. Производство включает в себя модельный и литейный участки. На первом происходит проектирование и изготовление будущих изделий разных конфигураций. Литейный участок является сердцем завода — на нем происходит расплавка металла и его заливка в заранее подготовленные формы.

— Инвестиционный проект реализуется с привлечением средств Фонда развития Алтайского края. Общая стоимость проекта — 43 миллиона рублей, из которых 23 миллиона рублей предприятие получило по программе финансирования «Приоритет», — отметил Вячеслав Химочка.

По его словам, в данный момент оборудование успешно прошло все необходимые пусконаладочные работы и готово к полноценному производственному процессу. Производственные мощности позволяют выпускать до 1500 тонн готовой продукции. На сегодняшний день создано 20 рабочих мест с перспективой увеличения до 50 человек.

Новоалтайский литейно-механический завод специализируется на производстве изделий из стали и чугуна, широко применяемых в области машиностроения, горной и сельскохозяйственной промышленности, железнодорожного транспорта и массового сегмента промышленного транспорта. Сегодня готовые детали Новоалтайского литейно-механического завода поставляются производителю почвообрабатывающей техники VELES. В будущем НЛМЗ планирует расширять список заказчиков.

АО «Новоалтайский литейно-механический завод» является резидентом территории опережающего социально-экономического развития Алтайского края. Деятельность НЛМЗ направлена на социально-экономическое развитие и создание комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Новоалтайска и Алтайского края в целом.

Ранее редакция сообщала о том, что НЗХК будет добиваться наказания подрядчика, виновного в неправильной утилизации отходов завода.