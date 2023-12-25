Утверждено обвинительное заключение о незаконном игорном бизнесе в Новосибирске

Утверждено обвинительное заключение по делу в отношении двух жительниц Новосибирска. Они обвиняются в незаконном проведении азартных игр.

— По версии следствия, обвиняемые, в период с марта 2021 года по декабрь 2022 года, выполняли функции администраторов в незаконном игорном клубе, — говорится в сообщении.

Сам клуб находился на улице Ватутина в доме 23.

Сотрудники правоохранительных органов вскрыли заведение и изъяли более 30 штук оборудования.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что более 30 единиц техники изъяли в игорном заведении в Новосибирске.