Утверждено обвинительное заключение о незаконном игорном бизнесе в Новосибирске

Утверждено обвинительное заключение по делу в отношении двух жительниц Новосибирска. Они обвиняются в незаконном проведении азартных игр.
— По версии следствия, обвиняемые, в период с марта 2021 года по декабрь 2022 года, выполняли функции администраторов в незаконном игорном клубе, — говорится в сообщении.
Сам клуб находился на улице Ватутина в доме 23.
Сотрудники правоохранительных органов вскрыли заведение и изъяли более 30 штук оборудования.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее редакция сообщала о том, что более 30 единиц техники изъяли в игорном заведении в Новосибирске.
Фото предоставлено прокуратурой Новосибирской области
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