Утверждено обвинительное заключение по делу экс-главы УЭБиПК Новосибирска

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Новосибирской области Владимира Вялкова.

Его обвиняют в получении взяток на общую сумму более 69 миллионов рублей. Сумму назвал журналистам глава СКР Александр Бастрыкин.

По версии следствия, Вялков получил деньги за покровительство и обеспечение беспрепятственного незаконного оборота алкогольной продукции в Новосибирске и области.

Также было установлено, что в деле о передаче взяток участвовал знакомый обвиняемого. Его считают посредником.

Дело будет рассматривать Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, Вялкова задержали 11 апреля 2024 года в его загородном особняке. К этому моменту силовик уже покинул пост в связи с утратой доверия.

Ранее редакция сообщала о том, что суд оставил под стражей экс-начальника УЭБиПК МВД Новосибирска Владимира Вялкова.