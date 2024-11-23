Утверждено обвинительное заключение по делу экс-главы УЭБиПК Новосибирска

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Новосибирской области Владимира Вялкова.
Его обвиняют в получении взяток на общую сумму более 69 миллионов рублей. Сумму назвал журналистам глава СКР Александр Бастрыкин.
По версии следствия, Вялков получил деньги за покровительство и обеспечение беспрепятственного незаконного оборота алкогольной продукции в Новосибирске и области.
Также было установлено, что в деле о передаче взяток участвовал знакомый обвиняемого. Его считают посредником.
Дело будет рассматривать Центральный районный суд Новосибирска.
Напомним, Вялкова задержали 11 апреля 2024 года в его загородном особняке. К этому моменту силовик уже покинул пост в связи с утратой доверия.
Ранее редакция сообщала о том, что суд оставил под стражей экс-начальника УЭБиПК МВД Новосибирска Владимира Вялкова.
Источник фото: с официального сайта ГУ МВД по Новосибирской области
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