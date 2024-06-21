Суд оставил под стражей экс-начальника УЭБиПК МВД Новосибирска Владимира Вялкова

Новосибирский областной суд оставил без изменения под стражей бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области Владимира Вялкова.

Защита обвиняемого подавала апелляционную жалобу на постановление о продлении срока содержания под стражей. Адвокаты просили изменить меру на домашний арест.

— Новосибирский областной суд, заслушав доводы апелляционной жалобы, мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции в отношении Вялкова В.А. без изменения, — говорится в сообщении суда.

Под стражей он пробудет до 9 сентября.

Напомним, что, по словам источника, близкого к следствию, Вялкову вменяется получение взяток от коммерсантов-производителей контрафактного алкоголя на общую сумму более 34 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о размере взятки по делу экс-главы УЭБиПК МВД Новосибирска Вялкова.