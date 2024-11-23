Новосибирская сеть кофеен «Кузина» вновь ушла от дефолта

Новосибирской кондитерской ООО «Кузина» снова удалось избежать фиксации технического дефолта по облигационному выпуску серии БО-П02. Напомним, 15 ноября сеть кофеин не исполнила обязательство по выплате дохода за 19 купонный период на сумму 863,1 тыс. руб. Тогда об этом сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ». Как уточнил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал», «Кузина» должна была выплатить купон в течение десяти дней, чтобы технический дефолт не перешел в фактический. Компании удалось выполнить свои обязательства перед инвесторами.

Это не первый случай техдефолта «Кузины». В октябре сеть кофеен также не исполнила обязательства перед инвесторами по выплате купонного дохода по облигациям. Но и тогда кондитерской сети удалось уложиться в срок 10 дней и выплатить купонный доход на сумму 949 200 руб. (по 13,56 руб. на облигацию).

Между тем еще одним свидетельством того, что в компании не все гладко, является тот факт, что в ноябре следователи возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы бывшим сотрудникам «Кузины».

В Новосибирске сеть кафе-кондитерских «Кузина» появилась в 2010 году. Основателем сети считается американец Эрик Шогрен. Управляющим компании является Евгения Головкова. По итогам 2023 года выручка организации составила 420,9 млн руб. (−8%), чистая прибыль — 3,3 млн руб.

На данный момент, по информации 2ГИС, под этим брендом в городе работает 40 точек. Месяц назад — 41. Также «Кузина» открыла точки в Барнауле и Москве. По информации Rusprofile, выручка ООО «Кузина» в 2023 году составила 421 млн рублей, прибыль — 3,3 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что облигации новосибирской компании включены в сектор повышенного риска ММВБ.