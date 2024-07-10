Утверждено обвинительное заключение по делу об организации казино в Новосибирске

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об организации незаконной игорной деятельности в отношении пяти жителей Новосибирска.
— По версии следствия, пятеро жителей города в целях систематического извлечения прибыли в период с января 2024 по 27 марта 2024 года организовали и проводили незаконные азартные игры в игровом клубе, расположенном по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, д. 11, Калининского района г. Новосибирска, — говорится в сообщении прокуратуры.
Казино было оборудовано тремя покерными столами. Для рекламы организаторы создавали различные группы и каналы в различных соцсетях. Там они размещали информацию о результатах игр и работе клуба.
Обвинительное заключение будет направлено в Калининский районный суд.
Нарушителям закона грозит наказание до 4 лет лишения свободы.
Ранее редакция сообщала о том, что вандал, осквернивший символ воинской славы России, пошел под суд в Новосибирске.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru