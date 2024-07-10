Утверждено обвинительное заключение по делу об организации казино в Новосибирске

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об организации незаконной игорной деятельности в отношении пяти жителей Новосибирска.

— По версии следствия, пятеро жителей города в целях систематического извлечения прибыли в период с января 2024 по 27 марта 2024 года организовали и проводили незаконные азартные игры в игровом клубе, расположенном по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, д. 11, Калининского района г. Новосибирска, — говорится в сообщении прокуратуры.

Казино было оборудовано тремя покерными столами. Для рекламы организаторы создавали различные группы и каналы в различных соцсетях. Там они размещали информацию о результатах игр и работе клуба.

Обвинительное заключение будет направлено в Калининский районный суд.

Нарушителям закона грозит наказание до 4 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что вандал, осквернивший символ воинской славы России, пошел под суд в Новосибирске.