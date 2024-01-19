YouTube заблокировал канал Михалкова «Бесогон TV»

На момент блокировки у канала было около 1,6 млн подписчиков, говорится в Telegram-канале передачи. При этом ведущий «БесогонTV» Никита Михалков заявил, что продолжит говорить правду на других ресурсах. Он уверен, что такая мера предпринята в связи с «острыми, неудобными и даже страшными для коллективного Запада» темами, которые поднимались в его выпусках.

На сегодняшний день на YouTube также заблокированы каналы РБК, ТАСС, МИА «Россия сегодня», ВГТРК, «Соловьев Live» и RT.

Ранее редакция сообщала, что Россию исключили из участия в тесте новой функции YouTube.