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В 2022 году лидером по числу выявленных несанкционированных свалок в Сибири стал Алтайский край

  • 19/06/2023, 17:35
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В 2022 году лидером по числу выявленных несанкционированных свалок в Сибири стал Алтайский край
Новосибирская область входит в топ-5 регионов.

Алтайский край стал лидером в Сибири по количеству выявленных несанкционированных свалок в 2022 году. Всего за 2022 год в регионе нашли 189 свалок, а ликвидировали 212. Об это сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Второе место занимает Иркутская область (184, ликвидировано 204). Третье место — Омская область (165 свалок, ликвидировано 182). За ними идут такие регионы как: Республика Тыва – 141 свалок (ликвидировано 43), Новосибирская область – 112 свалок (ликвидировано 72), Томская область – 99 свалок (ликвидировано 118), Республика Хакасия – 91 свалка (ликвидировано 72), Кемеровская область – 18 свалок (ликвидировано 16).

Отмечается, что в 2022 году количество несанкционированных свалок  в России сократилось на 17%, или на 2,6 тыс. объектов. Впервые за четыре года наблюдения число стихийных свалок стало уменьшаться. Всего за 2022 год было выявлено 16,43 тыс. нелегальных свалок, при этом устранено на 16% больше – 19,04 тыс. объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что экологи предлагают запретить россиянам выбрасывать одежду в мусорные баки.

Фото: pixabay.com, ben_kerckx

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Рубрики : ЦУР Общество

Регионы: Сибирь Россия

Теги : свалки в Новосибирске несанкционированные свалки в Сибири


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