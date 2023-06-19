До 26 июня закрывается проезд на перекрестке улиц Забалуева и Фасадная в Новосибирске

С 19 по 26 июня закрывается проезд на перекрестке улиц Забалуева и Фасадная, в районе здания ул. Фасадная, 10 в Ленинском районе. Это связано с ремонтом теплотрассы, сообщили в мэрии города Новосибирска.

На время производства работ автобус № 43 будет работать по временной схеме. В прямом направлении на участке от ул. Филатова до ул. Холмистой — маршрут пройдет по ул. Забалуева, ул. Халтурина, ул. Пархоменко, ул. Фасадной, ул. Забалуева, далее по действующей схеме. В обратном направлении на участке от ул. Холмистой до ул. Филатова — по ул. Забалуева, ул. Колхидской, ул. Пархоменко, ул. Халтурина, ул. Забалуева, далее по действующей схеме.

Ранее редакция сообщала, что улицу Станционную в Новосибирске закроют для проезда автотранспорта с 8 по 24 июля.