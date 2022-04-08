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Михаил Мишустин предложил Новосибирску проработать вопрос о финансировании метро на возвратной основе

  • 08/04/2022, 15:01
Автор:
новости Новосибирска
Но отметил, что рассматриваются и другие варианты финансирования продолжения строительства в городе метрополитена.

7 апреля в ходе первого после избрания нового созыва нижней палаты российского парламента отчета премьер-министра Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы депутат от Новосибирской области Ренат Сулейманов (КПРФ) поинтересовался перспективами финансирования строительства в городе метрополитена.

— В период экономической войны, как вы правильно сказали, важно продолжать инфраструктурные проекты. Для городов-миллионников это строительство метро. В Новосибирске эффективный, самоокупаемый метрополитен, который перевозит 85 млн пассажиров в год, — отметил Ренат Сулейманов. — 10 лет готова проектно-сметная документация на продолжение Дзержинской линии метрополитена. Можно ли рассчитывать на продолжение строительства метро в городе от правительства РФ?

Михаил Мишустин ответил, что правительство поддерживает большие инфраструктурные проекты.

— Если сравнивать с проектами по Челябинску или Нижнему Новгороду, мы обсуждали это с Маратом Хуснуллиным (заместитель председателя правительства РФ) и Антоном Силуановым (министр финансов РФ), то там все деньги на возвратной основе. Пока мы не «сбили» эти проекты, мы их не поддержали, — напомнил Мишустин. — Если Новосибирск защитит свой проект на возвратной основе, то мы ждем от вас проект и рассмотрим его. Насколько я знаю от других депутатов от Новосибирской области, есть и другие предложения.

На пресс-конференции 8 апреля министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщил, что утром вопрос о финансировании метро в Новосибирске обсуждался в правительстве региона.

— Все зависит от нас. Как мы подготовимся и обратимся в Правительство РФ, — отметил чиновник.

Комментировать сумму, которую регион может получить на строительство метро, а также то, в каком направлении проект может развиваться, Решетников отказался.

— Планы большие. Как коллеги из Минтранса области, мэрии Новосибирска будут готовы — они прокомментируют, — добавил он.

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Тема метрополитена в Новосибирске уже давно напоминает игру в пинг-понг. Правительство региона говорит о том, что в муниципалитете не готов пакет проектно-сметной документации, без которой решение о продолжении строительства метрополитена принять невозможно. Мэрия города сообщает, что проектно-сметная документация у нее готова, но федеральный центр ее не принимает без четко прописанного механизма финансирования работ по строительству метро, а это решение можно принять только на региональном уровне.

Вопрос о развитии инфраструктуры новосибирского метро, особенно в преддверии международного чемпионата по хоккею, неоднократно инициировался на федеральном уровне. Его поднимал депутат Госдумы от КПРФ, секретарь реготделения партии Ренат Сулейманов по итогам встречи министра финансов РФ Антона Силуанова с фракцией коммунистов. Еще раньше, в июле, лидер новосибирских единороссов, губернатор области Андрей Травников по итогам сессии Заксобрания с участием вице-спикера Госдумы Александра Жукова взял подготовку документации для новосибирского метро под свой контроль. Область планировала привлечь для строительства инфраструктурные кредиты.

Однако, как следовало из доклада вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на совещании с членами правительства и активом «Единой России», состоявшемся между заявлениями новосибирских лидеров коммунистов и единороссов, в 2021 году Новосибирск в итоге не вошел в список городов, которым была обещана федеральная поддержка на развитие метрополитена, в отличие от Нижнего Новгорода, Челябинска и Красноярска. Им на эти цели запланировано выделение средств в виде инфраструктурных кредитов на общую сумму в 500 млрд рублей.

Нижний Новгород получит из федерального бюджета 61,4 млрд рублей в рамках инфраструктурного кредита. То есть регион будет обязан вернуть эти средства в бюджет в течение 15 лет, а также заплатить за их использование до 3% годовых. Привлеченные средства регион планировал направить на реформу общественного транспорта, развитие южных территорий областного центра для жилищного строительства и редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода с вовлечением в активную городскую жизнь более 300 га, рассказывал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Первый миллиард на строительство метро регион получил в декабре 2021 года.

В октябре 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что правительство РФ одобрило предоставление региону инфраструктурных кредитов на 5,3 млрд рублей.  Средства пойдут на строительство 8 поликлиник, 7 межрайонных комплексов и полигонов для утилизации ТКО, на модернизацию тепловых сетей в Бердске и Барабинске, а также на строительство кампуса мирового уровня НГУ.

Между тем в конце прошлого года Законодательное Собрание региона приняло закон об инвестиционном фонде, которым ограничило платежи области по инвестиционным проектам 2,5% от собственных доходов бюджета. Судя по уже строящимся объектам, в 2024-2029 годах область должна будет платить по концессиям от 5,1 до 6,2 млрд рублей. Недавно депутаты не исключали, что этот порог уже будет превышен в 2022 году из-за роста цен в связи с повышением ключевой ставки ЦБ и сложной экономической ситуацией: придется пересматривать стоимость проектов, которые уже реализуются. Теперь к обязательствам региона может добавиться еще один крупный проект.

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Рубрики : Власть Транспорт Политика Город

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : транспорт строительство политика метрополитен инфраструктура город власть


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