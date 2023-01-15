В 2022 году объем перевозки грузов по железной дороге в Новосибирской области вырос на 0,4%

В 2022 году погрузка каменного угля на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области составила 13,7 млн тонн, что на 3,9% выше показателя 2021 года. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». В декабре прошлого года объем погрузки угля превысил 1,2 млн тонн, что на 7,6% выше показателей декабря 2021 года. Основная часть угля погружена на станциях Евсино и Линёво.

― Отметим, что в регионе в 2022 году также увеличился объем погрузки кокса и составил почти 100 тыс. тонн, что на 37,6% выше показателя 2021 года, ― пояснили в компании.

Рост наблюдался и на погрузке нефтегрузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области ― более 1,2 млн тонн, что на 8,7% выше показателя 12 месяцев 2021 года. Объем погрузки нефтегрузов в декабре прошлого года со станций Западно-Сибирской железной дороги в регионе остался на уровне декабря 2021 года и составил 117,8 тыс. тонн.

Всего в Новосибирской области в 2022 году погружено более 23,3 млн тонн различных грузов, что на 0,4% больше, чем в 2021 году.

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