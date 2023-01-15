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В Новосибирске сократилось число желающих открыть свой бизнес

  • 15/01/2023, 12:15
работа в Новосибирске
А также работать в иностранной компании.

Исследовательский центр «Зарплаты.ру» спросил новосибирцев, как выглядит их работа мечты в 2023 году: 56% респондентов ответили, что хотят работать в крупной российской компании, 20% — в госструктуре и только 6% мечтают о работе в международной компании. По данным опроса, 42% новосибирцев твердо намерены сменить работу в новом году, 30% колеблются, а 28% хотят остаться на старом месте.

Интересно, как поменялись приоритеты новосибирцев по сравнению с началом 2022 года: если год назад в международных компаниях хотели работать 23% респондентов, то сейчас их доля упала до 6%, тогда как число желающих поступить в крупную российскую компанию выросло с 38 до 56%. Также сократилось число желающих открыть свой бизнес: с 21 до 15%.

Наиболее привлекательной сферой в 2023 году новосибирцы считают ИТ (20%), медицину (11%) и продажи (10%). В первую очередь при выборе работы мечты новосибирцы смотрят на зарплату (72%) и отзывы о компании (17%). Среди прочих критериев важны адекватность руководства (78%), комфортный офис (51%), удобное расположение офиса (36%) и гибкий график (33%).Также новосибирцы приоритезировали составляющие социального пакета: важнее всего оказалось официальное трудоустройство (38%), белая зарплата (33%), возможность удаленной работы (20%).

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске просрочка индивидуальных предпринимателей по кредитам выросла почти в четыре раза.

Фото pixabay.com автор: StockSnap

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Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Работа в Новосибирске открыть свой бизнес


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