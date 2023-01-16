В рамках эксперимента по борьбе с несвежими продуктами в сети «Магнит» запустят новую технологию

Новую технологию запустил ритейл. С ее помощью попытка приобрести просроченные продукты будет блокироваться на кассе, передают «Известия». Первой новую схему автоматической проверки срока годности опробует сеть «Магнит».

Отмечается, что суть технологии состоит в цифровой маркировке для молочной продукции. Нормативные акты подготовит правительство.

В перспективе такой опыт планируется распространить и на продуктовый ритейл.

Предполагается, что данное нововведение улучшит систему по контролю срока годности товаров.

Напомним, что цифровую маркировку для молочной продукции ввели в 2021 году. А, начиная с осени прошлого года, на кассах продавцы магазинов приступили к сканированию кодов маркировки, а участники товарооборота с тех пор передают в систему сведения.

Уточняется, что в настоящее время под маркировку попадают также упакованная вода, изделия из табака, шины, духи, шубы, лекарства и фотоаппараты.

Ранее редакция сообщала, что «Магнит» намерен продавать просроченные продукты производителям кормов и удобрений.

Фото: pixabay.com — Squirrel_photos