Renault не включили в программу льготного автокредитования в России

Минпромторг России назвал меру нецелесообразной, пишет «РИА Новости».

— Принимая во внимание уход компании Renault с российского рынка, дальнейшая поддержка реализации автомобилей данной марки за счет федерального бюджета представляется нецелесообразной, — пояснили в ведомстве свой отказ.

При этом власти подчеркнули, что приоритетная задача программ стимулирования спроса заключается в оказании поддержки российским автопроизводителям и повышении конкурентоспособности по сравнению с импортируемой или низколокализованной техникой.

Как сообщают СМИ, ранее российские дилеры обращались в Минпромторг с просьбой распространить льготное автокредитование на машины Renault. Уточнялось, что на тот момент в дилерских центрах еще оставалось около пяти тысяч автомобилей этого бренда.

22 ноября программа льготного автокредитования в России была продлена на следующий год. На начало ноября текущего года по ней было продано более 34 тысяч автомобилей.

Напомним, что о завершении деятельности в России Renault объявила весной. Официальной причиной тогда называли возникнувшие сложности с поставками комплектующих.

А в мае доля Renault в компании «АвтоВАЗ» перешла под контроль российского государства. Это почти 68% акций концерна, переданных ФГУП НАМИ. Оставшиеся акции сохраняет госкорпорация «Ростех».

Ранее редакция сообщала, что Mercedes-Benz и Nissan уходят из России.

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