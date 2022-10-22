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Вопреки прогнозам, на авторынке России нет проблем с автозапчастями

  • 22/10/2022, 11:31
Автор:
ремонт автомобилей
Но они серьезно подорожали. Кроме того, эксперты ожидают сокращения количества игроков, специализирующихся на ремонте автомобилей.

Авторынок. Новая реальность

— Продажи автомобилей в России пока находятся на низком уровне. С мая мы увидели тренд на восстановление, но это восстановление в новой реальности. Пока нет ни одного эксперта, который бы предсказывал, что в обозримой перспективе продажи восстановятся на уровне предыдущих годов, — констатировал в ходе онлайн-конференции международный эксперт автомобильной сферы, основатель аналитического агентства Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

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Мнение экспертов: дилеры продолжат повышать цены на автомобили

Директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT SERVICE Данил Соловьев добавил: несмотря на оптимистичные планы дилеров по замене брендов, этот тренд пока «зарубает» снижение спроса. Потребитель вместо ожидаемой переориентации на китайские и отечественные авто, предпочитает покупать б/у автомобили в России или привозить машины из-за рубежа. Сейчас появилось много компаний, которые готовы поставлять в Россию из Европы даже новые автомобили. Однако эти поставки невелики и в совокупности составляют несколько тысяч автомобилей (о десятках тысяч речи не идет).

— По нашим оценкам, по итогам 2022 года в автопарке России мы недосчитаемся около 400 тысяч автомобилей. В перспективе это на 1-2% снижает движимый автопарк РФ, — говорит Груздев. — Впрочем, аналогичный тренд прослеживается в странах Западной Европы. В 2019 году здесь были проданы 14,3 млн новых машин, в ковидные годы продажи снизились до 10 млн. В 2022-м продажи ориентировочно составят 9,9 млн. Основной вклад в эту динамику вносят Германия, Франция и Италия, где продажи автомобилей сокращаются.

В режиме экономии

Сжатие рынка скажется на количестве клиентов, которые поедут на автосервис.

— Пробег автомобилей в России снижается, люди стали меньше путешествовать, меньше передвигаться на автомобилях. В результате сокращается количество поломок, аварий, общее количество машинозаездов в СТО, что также ведет к схлопыванию рынка автосервиса, — комментирует Данил Соловьев. — Клиент не просто перестал тратить деньги и экономит на обслуживании, он объективно стал меньше ездить.

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Стоимость обслуживания автомобилей в России в 2022 году вырастет примерно на 20%

По данным Gruzdev-Analyze, самый большой провал спроса на ремонт и техобслуживание автомобилей произошел у дилеров официальных СТО: 55% опрошенных компаний заявили, что приток клиентов сократился на 20% и более. У 55% сетевых СТО сокращение заездов составило 10% и более. У 66% мини-СТО и шиномонтажек клиентопоток не изменился.

— По итогам сентября мы увидели падение клиентопотока на 9%. В больше степени это произошло в третьей декаде сентября (после объявления о частичной мобилизации) и сохранялось первую половину октября. Только сейчас началось возобновление спроса, — пояснил Данил Соловьев.

Лучше, чем ожидали

Еще одним фактором, оказывающим влияние на рынок автосервиса, является рост стоимости автозапчастей. По методике РСА в среднем они подорожали на 30%. По факту на некоторые комплектующие рост произошел в разы.

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Цены на запчасти будут расти пока на них будет спрос

При этом, по словам Александра Груздева, опасения по поводу дефицита запчастей не оправдались.

— Даже по поставкам оригинальных запчастей показатели на сегодняшний день близки к 2021 году. Все возвращается в круги своя. Каких-то экстремально плохих ситуаций я не вижу, — говорит он. — Динамика третьего квартала лишь немного отстала от прошлогодних показателей и близка к нормальным значениям 2020-2021 годов.

Данил Соловьев также подтвердил этот тренд.

— На рынке все есть — выросли сроки поставок. Пик дефицита пришелся на август, так как запасы ушедших брендов на складах закончились, а новые заказы еще не пошли. В сентябре ситуация скорректировалась. Кроме того, начались поставки параллельного импорта, — пояснил он.

Рынок сжимается

Однако отрасль ремонта и техобслуживания автомобилей продолжает давить дефицит кадров. В этом году он обострился в связи с частичной мобилизацией. Опрос, проведенный Gruzdev-Analyze, показал: на середину октября 62% СТО заявили о том, что у них мобилизовали хотя бы одного сотрудника, у 7% — 3 и более человек мобилизовали. Потерю 25% сотрудников СТО участники опроса посчитали критичной для продолжения работы.

— 90% считают, что рынок может столкнуться с трудностями в привлечении кадров в отрасль, особенно механиков. На СТО работает много мигрантов, которые не говорят на русском языке. Под эту ситуацию нужно подстраиваться, адаптировать техническую документацию и т.д., — предупреждает Груздев.

Данил Соловьев заявляет, что автосервисная отрасль в России сильно недооценена по стоимости услуг.

— По сравнению с материалами, они стоят очень дешево, и это неправильно. По отрасли нужно поднимать стоимость труда. Уровень зарплаты в автосервисе не соответствует квалификации сотрудников, их затратам на обучение, рискам, которые несет отрасль. В противном случае мы продолжим терять кадры, что также скажется на сокращении количества СТО, — предупреждает эксперт.

 

Ранее редакция сообщала, что за пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания. 

Фото pixabay — delphinmedia

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Россия

Теги : техобслуживание автомобилей ремонт автомобилей Автосервис


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