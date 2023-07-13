В Чулымском районе столкнулись Toyota Сorolla с Volvo

В Чулымском районе произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения автомобилей один человек погиб, трое — травмированы. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

— Toyota Сorolla, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в направлении Омска и на 1314 км, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Volvo, — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что согласно статистике Российского Союза Автостраховщиков (РСА), частота страховых случаев в Новосибирской области составляет 6,4%. По этому показателю регион находится на 7 месте рейтинга. Об этом сообщает пресс-служба РСА. В рейтинг высокой аварийности также попали такие регионы Сибири как: Республика Тыва (6,5%), Томская область (5,6%), Красноярский край (5,3%), Иркутская область (5,2%).

Отмечается, что частота страховых случаев по ОСАГО за период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года в регионах России остаётся примерно на том же уровне, что и ранее, и равняется 5%.

Напомним, что в ДТП в Кочковском районе погибли два человека.