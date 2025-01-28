Новосибирцы получат квитанции с уменьшенной суммой за отопление

В Сибирской генерирующей компании (СГК) проведена корректировка платы за теплоснабжение в 2024 году. В результате общая сумма снизилась на 201 миллион рублей, сообщили в компании.
Жители региона получат квитанции с годовой корректировкой платы до конца марта. В большинстве случаев сумма в них будет меньше.
Однако есть и те, кого ждёт увеличение оплаты. Это связано с тем, что на объём потребления тепла влияет не только продолжительность отопительного сезона, но и состояние инженерных систем самого дома.
Для уточнения информации по начислениям жителям рекомендовано обращаться в СГК. Если начисления выполняет управляющая организация, разъяснения следует запрашивать у её сотрудников.
Корректировка платы за отопление – это ежегодный перерасчет платы за отопление, который делают жителям домов, где установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии.
Ранее редакция сообщала о том, что СГК приступила к реализации инвестпрограммы на ТЭЦ Новосибирской области. Общая сумма вложений — 3,3 млрд рублей.
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