«Абдуллох не должен ждать!»: в Госдуме приняли закон о наказании за волокиту при оказании услуг мигрантам

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект об административной ответственности должностных лиц миграционных служб за неисполнение или несвоевременное оказание услуг мигрантам.

Речь в документе идёт о нарушениях при оформлении загранпаспортов для граждан России, при приёме заявлений о выдаче приглашений и виз для въезда в РФ, разрешений на временное проживание и видов на жительство, разрешений на работу, других документов миграционного учёта.

В частности, нормы документа предусматривают административное наказание за неисполнение либо ненадлежащее исполнение работниками ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России или МФЦ служебных обязанностей. Штраф за это составит от 3 до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение должностных лиц накажут взысканием в сумме от 20 тысяч до 30 тысяч рублей либо дисквалификацией на шесть месяцев.

— Ожидаемый результат от принятия законопроекта — повышение качества оказания государственных услуг в сфере миграции, — пояснил, представляя документ на пленарном заседании ГД, замглавы МВД Игорь Зубов.

В голосовании принимали участие 413 депутатов, двое из них проголосовали против.

Среди противников законопроекта оказался депутат Михаил Матвеев. Он пояснил, в чём, по его мнению, заключается новая норма и почему он считает закон вредным.

— Если я правильно понимаю, речь о том, чтобы жёстко, вплоть до дисквалификации, наказывать работников миграционных служб за волокиту при оказании услуг мигрантам. В общем: бегом, бегом, Абдуллох не должен ждать!, — пояснил Матвеев.

Парламентарий подчеркнул, что принятие подобного закона может обернуться неприятными последствиями. Например, из-за спешки может пострадать качество оказания государственных услуг в сфере миграции. Существует опасность, что документы начнут проверять спустя рукава. Не исключено, что это даже может способствовать росту преступности.

— В прошлом году мы приняли закон, который ужесточает борьбу с незаконной миграцией. Речь о том, что работники, которые легализуют мигрантов, наоборот тщательней должны проверять документы. А вы сейчас своим этим законопроектом посылаете им такой сигнал: будешь волокитить рассмотрение документов — мы тебя оштрафуем либо дисквалифицируем. Так как они теперь будут документы проверять: более тщательно или наоборот из страха санкции стараться поставить все это на поток? И по цифрам: МВД говорит, что в России 6,2 млн мигрантов, а вы говорите 27 млн. Всё- таки сколько?, — выступил Михаил Матвеев во время пленарного заседания.

В комментариях под опубликованным постом в Телеграм-канале депутата большинство согласилось с высказанной им позицией.

— Дно уже пробито или снизу ещё постучат? — Ненавидеть людей, которые хотят заместить вас на вашей же земле — это нормально. — А кто им зарплату платит? Мигранты? — Ощущение, что мы в какой-то параллельной реальности живём. Нашу землю заселяют мигрантами, для нас скоро резервации останутся что ли? Как для индейцев в Америке… — Ну надо же какая забота! Осталось принять закон о приоритетном обслуживании мигрантов,а ещё каждому хлеб-соль, поклон в пояс и красную дорожку разослать всенепременно! Абсурд просто бьёт все рекорды! — Теперь за 10 минут будут гражданство выдавать, ещё в автобусах и поездах по дороге в Россию значит. Все пособия вперёд и все соцплюшки, квартиры. — Получается, Иван, поторопись! Абдуллох не должен ждать!

Напомним, в январе 2025 года глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил с инициативой — запретить мигрантам проходить медосвидетельствование в частных клиниках. Приезжие смогут проходить осмотр только в государственных учреждениях здравоохранения. Парламентарий уверен, что медосвидетельствование иностранцев под полным контролем государства поможет избежать выдачи формальных справок, когда осмотр проходят только на бумаге, а также направит дополнительные поступления в госказну.

Однако участники медицинского рынка на местах уверены, что чрезмерное закручивание законодательных гаек не приведёт к положительным результатам. Так генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра» Петр Смиренко говорит, что действовать нужно точечно, а не бить в целом по отрасли.

— Тотальные запреты в нашей стране никогда не приводили ни к чему хорошему. И очередное ужесточения на рынке платных медицинских услуг скажется исключительно негативно. Тема «медосмотра на бумаге» — это по большей части информационный шум, по факту не имеющий под собой никакой доказательной базы. Вот, если эти доказательства будут предъявлены и в конкретной клинике выявят данные нарушения, то тогда и надо применять меры, но точечно, исключительно против этого медучреждения. Почему за единичные случаи должны отвечать все? Частные клиники, особенно крупные, дорожат своей репутацией, и никогда не пойдут на такие нарушения, — заявил Смиренко.

Стоит отметить, что в ряде стран СНГ нет такого календаря прививок как в России, то есть потенциально мигранты могут стать переносчиками таких заболеваний, как гепатит, туберкулез, краснуха, корь и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила лишить иностранных граждан права на получение налоговых вычетов при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) наравне с гражданами РФ вне зависимости от времени нахождения на территории страны и наличия статуса налогового резидента.