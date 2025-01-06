В 2025 году новосибирцы не смогут выйти на пенсию по старости

Стартовавшая в январе 2019 года пенсионная реформа, призванная поэтапно повысить пенсионный возраст, продолжает влиять на условия выхода новосибирцев на заслуженный отдых. В конечном итоге, к 2028 году мужчины станут получать выплаты по старости в 65 лет, а женщины — в 60 лет.

В соответствии с графиком, утвержденным соответствующим законопроектом еще в 2018 году, в 2025 году никто не сможет выйти на заслуженный отдых по возрасту. Только в 2026 году пенсию начислят женщинам 1967 года рождения (59 лет) и мужчинам 1962 года рождения (64 года). Дело в том, что пенсионный возраст, начиная с 2023 года, увеличивается на один год раз в два года. Ранее же он возрастал на шесть месяцев раз в год.

При этом право на страховую пенсию по старости в 2025 году по-прежнему сохраняется у досрочников. Так, основаниями для получения советующих выплат является длительный трудовой стаж (не менее 37 лет для женщин и 42 года для мужчин). Помимо них смогут оформить пенсию работники вредных и опасных производств при достаточном специальном стаже, безработные предпенсионеры (1967 и 1962 годов рождения для женщин и мужчин соответственно), уволенные по сокращению или из-за ликвидации предприятия, не имеющие возможности дальнейшего трудоустройства, а также жители Крайнего Севера, работники культуры, образования и здравоохранения.

Еще одной категорией, имеющий право выхода на пенсию в 2025 году, являются многодетные матери, но здесь все зависит от количества детей. Так, выплаты по старости получат женщины 1975 года рождения, родившие и воспитавшие 5 и более детей; 1969 года рождения с четырьмя детьми; а также мамы троих детей 1968 года рождения.

Ранее мы писали, что с января 2025 года средний размер страховой пенсии по старости в Новосибирской области составил 23,7 тыс. рублей. Индексация на 7,3% затронула 727,5 тыс. пенсионеров региона, в том числе 586,5 тыс. неработающих пенсионеров. Их средний размер их пенсии вырос в результате индексации на 1,8 тыс. рублей и составил 24,5 тыс. рублей.