В 2025 году следует ожидать уменьшения ключевой ставки, считает Андрей Костин

Глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что ожидает снижения ключевой ставки Центробанка во втором полугодии, поскольку инфляционное давление в стране, по его мнению, достигает своего наивысшего значения.
Костин отметил, что, основываясь на заявлениях ЦБ, кредитная политика останется строгой, а диапазон ставки на год установлен в пределах 19-22%. Однако он видит признаки скорого замедления инфляции до 7-8% и полагает, что к концу года, вероятно, в четвёртом квартале, возможно снижение ставки, потенциально до 19% или даже ниже.
Топ-менеджер ВТБ не прогнозирует резкого сокращения объемов кредитования. Он ожидает умеренного снижения в розничном сегменте, за исключением льготной ипотеки, и замедления роста в корпоративном кредитовании. Андрей Костин подчеркнул, что компании обладают достаточными резервами и прибылью для инвестиций, а позитивный рост инвестиций в предыдущем году дает основания надеяться на продолжение инвестиционных программ. Он заключил, что экономика будет постепенно замедляться для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году.
По свежим данным Центробанка, кредитный портфель российских банков, выданный корпоративным клиентам, уменьшился на 1,0 трлн рублей, после незначительного сокращения в декабре (-0,1 трлн руб. или -0,2%). В январском обзоре «О развитии банковского сектора Российской Федерации» отмечается, что текущую ситуацию нельзя назвать кредитным сжатием, речь идет лишь о возвращении к более умеренным темпам роста.
В отношении банковской сферы, глава кредитной организации отметил, что текущий год может оказаться более трудным для финансовых учреждений.
— Мы ожидаем снижения прибыльности банков в диапазоне 15-20%. Банки, безусловно, станут действовать осмотрительнее: кредитование будет более избирательным, возрастет внимание к проблемным задолженностям. Однако, благодаря сформированному за последние годы запасу прочности, банковский сектор в целом обладает устойчивостью и способен выдерживать подобные колебания, — подытожил Костин.
Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
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