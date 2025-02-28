Рекламодателям

Таксист-армянин обманул незрячего пассажира, украв у него с карты полмиллиона

  • 28/02/2025, 15:00
Автор: Ольга Кирсанова
Таксист-армянин обманул незрячего пассажира, украв у него с карты полмиллиона
«Утечку» крупной суммы денег обнаружила приятельница мужчины-инвалида

В Белгородской области таксист из Армении воспользовался недугом пассажира и похитил у него с карты 500 тысяч рублей.

В начале января этого года житель села Стрелецкое 36-летний Роман, имеющий инвалидность по зрению, позвонил в службу такси и попросил прислать ему машину. В конце поездки он попросил 43-летнего водителя Арсена помочь оплатить заказ. Водитель открыл банковское приложение на телефоне пассажира и увидел там кругленькую сумму. Жадность помутила рассудок Арсена и он перевёл на свою карту не 200 рублей, как было нужно, а 200 тысяч.

Поняв, что «эту корову» ещё можно «подоить» беспринципный мигрант «от души» предложил Роману свою помощь в бытовых вопросах. Мужчины обменялись номерами телефонов.

— В тот же день незрячий мужчина, воспользовавшись голосовым вызовом, позвонил таксисту с просьбой помочь ему с покупками. Злоумышленник вновь воспользовался доверчивостью инвалида и похитил с его счета еще 286 тысяч рублей, — рассказали в УМВД по Белгородской области.

Пропажу денег обнаружила знакомая Романа, тут же забившая тревогу и позвонившая в полицию. Ушлого Арсена задержали, но сумма уже была практически вся потрачена, осталось всего 80 тысяч рублей.

По факту провёрнутой хитрым таксистом аферы возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счёта». Однако полицейские не поместили Арсена в апартаменты СИЗО, а оставили под подпиской о невыезде, хотя санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о хитрой Дилдоре из Таджикистана, обманувшей многодетную мать из Ярославля, в чью машину она врезалась. После ДТП таджичка пыталась скрыться, но Марта её догнала и преградила путь к отступлению. Иностранка слёзно просила владелицу «подбитого» авто не вызывать ГАИ и предлагала «договориться», якобы она оплатит ущерб без оформления. По простоте душевной россиянка пошла навстречу Дилдоре, однако, уже на следующий та перестала выходить на связь. Понадеявшись на последние капли совести виновницы аварии, женщина в сообщении предупредила, что обратится в полицию и составит европротокол с указанием о попытке Дилдоры скрыться с места преступления. В ответ на это таджичка осыпала пострадавшую оскорблениями, назвав русских глупым народом. Кроме того, выяснилось, что у таксистки фальшивый страховой полис. Однако в полиции Марту заверили, что в данной ситуации привлечь за мошенничество Дилдору невозможно.

Изображение сгенерировано ИИ

8

Рубрики : Происшествия

Регионы: Россия Белгородская область

Теги : мошенничество Мигранты-таксисты кража денег инвалиды


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шишебаров, член адвокатской палаты Новосибирской области, адвокат

Геннадий Шишебаров: Опровержение доводов, которые приводятся в защиту обвиняемого, — это пинг-понг

По Конституции РФ, если следователь или прокурор не отбил теннисный мячик, поданный стороной защиты, то они проиграли в состязании
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Таксист-армянин обманул незрячего пассажира, украв у него с карты полмиллиона
28/02/25 15:00
Происшествия
В 2025 году следует ожидать уменьшения ключевой ставки, считает Андрей Костин
28/02/25 14:55
Финансы
Штраф за мертвых животных в мусорках вырос до 700 тысяч рублей в Новосибирске
28/02/25 14:30
Общество
Сетевые поездки по Карте жителя Новосибирской области введут с 1 марта
28/02/25 13:30
Бизнес Общество Транспорт
билайн бизнес обеспечил доступ к связи на молочном комплексе «Яново» агрохолдинга «РумелкоАгро» в Алтайском крае
28/02/25 12:36
Бизнес
Приговоры за незаконный оборот оружия вынесли жителям Новосибирской области
28/02/25 12:30
Право&Порядок
Экс-глава СО РАН Александр Асеев хочет снять судимость по делу о мошенничестве
28/02/25 12:15
Право&Порядок
Новые собственники «Чистой планеты» намерены системно развивать e-commerce
28/02/25 12:00
Бизнес
Новые инструменты защиты от мошенников введут на маркетплейсах России
28/02/25 11:30
Бизнес Общество ПроБизнес
Застройщики 90% новостроек Новосибирска предлагают купить квартиры в рассрочку
28/02/25 11:00
Бизнес Недвижимость Общество
Почти четыре тысячи тонн сыров произвели за год новосибирские компании
28/02/25 10:30
Агропром Бизнес
Запуск космического корабля к МКС показали в Новосибирске
28/02/25 10:00
Общество
Блогер и учитель вошли в топ-10 наименее перспективных профессий в Новосибирске
28/02/25 9:30
Бизнес Общество
В Новосибирске опять провалились торги на вывоз мусора
28/02/25 9:00
Бизнес
Не просто соседи: как жители Светлого меняют жизнь к лучшему
28/02/25 8:00
Недвижимость
Популярные в Новосибирске сладости подорожают в два этапа
27/02/25 19:00
Бизнес Общество
Треть новосибирских водителей недовольны ямами на дорогах города
27/02/25 18:30
Общество
Ожидания новосибирцев по зарплате выросли до 70 тысяч рублей
27/02/25 18:00
ПроБизнес Финансы
Видеоблогера наказали в Новосибирске за нарушение авторских прав
27/02/25 17:30
Бизнес Право&Порядок
Энергетики составили рейтинг недобросовестных управляющих компаний в Новосибирске
27/02/25 17:00
Бизнес
Популярное
Толпа мигрантов напала на полицейских, пытаясь отбить своего земляка
26/02/25 18:00
Директор школы рассказал подробности драки из-за фото в Новосибирске
25/02/25 17:00
«Глупый народ!»: устроившая ДТП иностранка обманула пострадавшую и оскорбила её за доверчивость
25/02/25 16:30
Новосибирцам рассказали о смертельной опасности ангины
25/02/25 11:30
Нарушения по установке дорожных знаков устранили на нескольких улицах в Новосибирске
24/02/25 18:30
Носки из шоколада предложила дарить на 23 февраля кондитер из Новосибирска
23/02/25 11:44
Новости компаний
Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба возглавила рейтинг лучших пенсионных карт
27/02/25 11:05
Новосибирские энергетики повысили надежность энерготранзита на западе региона
27/02/25 10:55
Пациенты новосибирской скорой окунутся в мир лакшери от пятизвездочного отеля
26/02/25 17:00
Энергетики выявляют энерговоров и «черных» майнеров с помощью граждан
26/02/25 9:05
Уралсиб увеличил портфель гарантий для бизнеса в 1,5 раза в 2024 году
25/02/25 9:05
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-10 лучших кредитных карт для снятия наличных
24/02/25 11:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска