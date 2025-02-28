Таксист-армянин обманул незрячего пассажира, украв у него с карты полмиллиона

В Белгородской области таксист из Армении воспользовался недугом пассажира и похитил у него с карты 500 тысяч рублей.

В начале января этого года житель села Стрелецкое 36-летний Роман, имеющий инвалидность по зрению, позвонил в службу такси и попросил прислать ему машину. В конце поездки он попросил 43-летнего водителя Арсена помочь оплатить заказ. Водитель открыл банковское приложение на телефоне пассажира и увидел там кругленькую сумму. Жадность помутила рассудок Арсена и он перевёл на свою карту не 200 рублей, как было нужно, а 200 тысяч.

Поняв, что «эту корову» ещё можно «подоить» беспринципный мигрант «от души» предложил Роману свою помощь в бытовых вопросах. Мужчины обменялись номерами телефонов.

— В тот же день незрячий мужчина, воспользовавшись голосовым вызовом, позвонил таксисту с просьбой помочь ему с покупками. Злоумышленник вновь воспользовался доверчивостью инвалида и похитил с его счета еще 286 тысяч рублей, — рассказали в УМВД по Белгородской области.

Пропажу денег обнаружила знакомая Романа, тут же забившая тревогу и позвонившая в полицию. Ушлого Арсена задержали, но сумма уже была практически вся потрачена, осталось всего 80 тысяч рублей.

По факту провёрнутой хитрым таксистом аферы возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счёта». Однако полицейские не поместили Арсена в апартаменты СИЗО, а оставили под подпиской о невыезде, хотя санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о хитрой Дилдоре из Таджикистана, обманувшей многодетную мать из Ярославля, в чью машину она врезалась. После ДТП таджичка пыталась скрыться, но Марта её догнала и преградила путь к отступлению. Иностранка слёзно просила владелицу «подбитого» авто не вызывать ГАИ и предлагала «договориться», якобы она оплатит ущерб без оформления. По простоте душевной россиянка пошла навстречу Дилдоре, однако, уже на следующий та перестала выходить на связь. Понадеявшись на последние капли совести виновницы аварии, женщина в сообщении предупредила, что обратится в полицию и составит европротокол с указанием о попытке Дилдоры скрыться с места преступления. В ответ на это таджичка осыпала пострадавшую оскорблениями, назвав русских глупым народом. Кроме того, выяснилось, что у таксистки фальшивый страховой полис. Однако в полиции Марту заверили, что в данной ситуации привлечь за мошенничество Дилдору невозможно.