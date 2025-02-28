Штраф за мертвых животных в мусорках вырос до 700 тысяч рублей в Новосибирске

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила обращения с биологическими отходами. Как пояснили в АО «Спецавтохозяйство», речь идет о запрете на самостоятельное захоронение трупов животных, в том числе, домашних питомцев. Их также запрещено выбрасывать в мусорные баки и вывозить на свалки, так как эти действия могут привести к распространению инфекций и загрязнению окружающей среды.

Кроме того, трупы животных не относятся к категории твёрдых коммунальных отходов, поэтому их не будет вывозить мусорный оператор. За нарушение новых правил предусмотрены штрафы: для обычных граждан — до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для предпринимателей — от 40 до 50 тысяч и для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

В «Спецавтохозяйстве» напомнили, что на контейнерных площадках сотрудники компании часто находят трупы домашних животных. Например, на улице Хилокской им дважды приходилось извлекать из мусора головы коров. Также они получали сообщения о трупах котят, хомяков и даже питона.

— Согласно установленным правилам, утилизация таких отходов должна осуществляться под контролем сотрудников ветеринарных служб. В связи с тем, что захоронение животных в землю в черте населённых пунктов теперь запрещено, владельцы домашних питомцев могут воспользоваться услугами специальных крематориев, — уточняют в пресс-службе регоператора.

Как выяснил корреспондент Infopro54, в Новосибирске в среднем усыпление животного (кошки) обойдётся примерно в 3-5 тысяч рублей, а её кремация — около 2 тысяч. Сотрудники некоторых ветклиник сообщали, что стоимость кремации исчисляется из веса животного, в расчете несколько сот рублей за 100 граммов. При этом во всех ветклиниках, с которыми общался корреспондент, спрашивали, есть ли медицинские показания для умерщвления животного.

Ранее редакция сообщала о том, что биологические отходы предлагают захоранивать на мусорных полигонах области и создавать для этого локальные печи для кремации животных.