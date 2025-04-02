На завершение станции метро «Спортивная» в Новосибирске нужно 500 млн рублей

На станции «Спортивная» в Новосибирске возобновлены работы. Подрядчик, компания ООО «Акви Технолоджи», ведет монтаж систем, которые будут обеспечивать безопасность будущих пассажиров станции. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев после выездного совещания на станции.

Как уточнил директор компании Дмитрий Клиросов, речь идет о монтаже и отладке систем связи, диспетчеризации, видеонаблюдения, транспортной безопасности и противопожарной системы, рамок металлодетекторов, эскалаторов. Работы компания должна завершить до конца июня. Стоимость контракта – 205 млн рублей.

Кудрявцев подтвердил, что в ближайшее время мэрия планирует объявить еще один конкурс на завершение всех оставшихся работ. Его стартовая цена – 250 млн рублей.

Напомним, строительство станции «Спортивная» началось в Новосибирске в 2019 году. В городской администрации неоднократно отмечали, что в процессе возведения объекта были выявлены некоторые отклонения от проекта, что приводило к сдвигу сроков сдачи станции. В конце декабря 2024 года разрешение на строительство станции метро «Спортивная» было продлено до конца декабря 2025 года. С 28 января работы по её завершению ведутся в режиме повышенной готовности.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы недовольны состоянием инфраструктуры у ЛДС. Из-за задержки с вводом в эксплуатацию метро «Спортивная» болельщики вытаптывают газоны, так как не вмещаются в отведенные тротуары, когда идут после матчей.