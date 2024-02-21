Употребление определенных продуктов поможет избавиться храпа

Согласно проведенному исследованию, если ежедневно употреблять в пищу определенный ряд продуктов, то это не только поможет избавиться от храпа, но и наладить сон. К такому выводу пришли ученые, проанализировав состояние здоровья более 14 тыс. человек, передает издание The Sun.

Результаты, полученные в ходе исследования, показали, что питание с низким содержанием вредной пищи и высоким содержанием фруктов, овощей и злаков способно понизить риск развития апноэ сна.

Напомним, что апноэ во сне — это состояние, при котором прекращается лёгочная вентиляция более чем на 10 секунд. Традиционно это состояние длится от 20 до 30 секунд, а вот в более тяжелых случаях может продолжаться 2-3 минуты, занимая до 60% общего времени ночного сна.

Регулярно возникающее апноэ может привести к нарушению структуры сна, дневной сонливости, ухудшению памяти и интеллекта.

Ученые выяснили, что люди, которые правильно питались, храпели на 20% реже, чем те, кто пренебрегал здоровой пищей. Во время научного исследования участников просили описать свое питание за последние сутки и определить наличие симптомов апноэ сна. При этом более половины из них признавались в том, что имели средний и тяжелый риск, четверть — высокий.

Те, кто употреблял напитки с высоким содержанием сахара, сладости и десерты, представляли риск на 22% выше, чем те, кто питался более здорово.

По словам доктора Йоханнеса Мелаку из Университета Флиндерса, растительная диета приводит к снижению воспалений и ожирения — ключевых факторов развития обструктивного апноэ сна.

Ранее редакция сообщала, что храп увеличивает риск развития инфаркта и инсульта.