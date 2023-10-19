Житель Новосибирска продает редкие 100-рублевые купюры за 5 млн рублей

Три коллекционные банкноты номиналом 100 рублей продаются за 5 млн рублей. Информация размещена на популярном сайте объявлений.

Первая купюра серии была выпущена в 2014 году и приурочена к зимним Олимпийским играм в Сочи. Вторая банкнота в 2015 году. Она посвящена присоединение Крыма к России. Последняя выпущена к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, который прошёл в нескольких городах России. Продавец отметил, что под ультрафиолетовыми лучами на последней купюре становятся видны логотип и эмблема ЧМ по футболу 2018.

Стоит отметить, что на сайте объявлений появилось достаточно много купюр различного наминала, которые продают за баснословные деньги. Так, например, продаются пять бумажных рублей за 700 тысяч. Владелец купюры образца 1997 года выпуска убежден, что покупатель обязательно будет найден. Если говорить о купюрах лимитированной коллекции, то та же купюра к ЧМ по футболу 2018 года на площадке может продаваться от 450 рублей до 5 миллионов.

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