В аэропорту Новосибирска были замечены африканские боксеры

Сборная Африки по боксу мимоходом посетила в Новосибирск.
На нескольких фотография можно увидеть 6 молодых бойцов и их тренера.
— Они летели с пересадкой в Комсомольск-на-Амуре, где пройдут Международные соревнования по боксу с 18 по 25 февраля, — говорится в сообщении Спортивной школы олимпийского резерва Новосибирска.
Соревнования посвящены памяти советских и российских воинов, погибших при исполнении воинского долга.
От Новосибирска в соревнованиях участвует Семен Синицын в весовой категории до 60 килограмм и Владислав Вартанов — до 75 килограмм.
Ранее редакция сообщала о том, что Международный турнир по хоккею пройдет в Новосибирске в апреле.
Фото со страницы Спортивной школы олимпийского резерва Новосибирска в Вконтакте
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