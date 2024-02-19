В аэропорту Новосибирска были замечены африканские боксеры

Сборная Африки по боксу мимоходом посетила в Новосибирск.

На нескольких фотография можно увидеть 6 молодых бойцов и их тренера.

— Они летели с пересадкой в Комсомольск-на-Амуре, где пройдут Международные соревнования по боксу с 18 по 25 февраля, — говорится в сообщении Спортивной школы олимпийского резерва Новосибирска.

Соревнования посвящены памяти советских и российских воинов, погибших при исполнении воинского долга.

От Новосибирска в соревнованиях участвует Семен Синицын в весовой категории до 60 килограмм и Владислав Вартанов — до 75 килограмм.

Ранее редакция сообщала о том, что Международный турнир по хоккею пройдет в Новосибирске в апреле.