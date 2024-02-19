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В аэропорту Новосибирска были замечены африканские боксеры

  • 19/02/2024, 11:58
Автор:
Африканские боксеры, соревнования по боксу, Комсомольск-на-Амуре,
Спортсмены летели в Комсомольск-на-Амуре.

Сборная Африки по боксу мимоходом посетила в Новосибирск.

На нескольких фотография можно увидеть 6 молодых бойцов и их тренера.

— Они летели с пересадкой в Комсомольск-на-Амуре, где пройдут Международные соревнования по боксу с 18 по 25 февраля, — говорится в сообщении Спортивной школы олимпийского резерва Новосибирска.

Соревнования посвящены памяти советских и российских воинов, погибших при исполнении воинского долга.

От Новосибирска в соревнованиях участвует Семен Синицын в весовой категории до 60 килограмм и Владислав Вартанов — до 75 килограмм.

Ранее редакция сообщала о том, что Международный турнир по хоккею пройдет в Новосибирске в апреле.

Фото со страницы Спортивной школы олимпийского резерва Новосибирска в Вконтакте

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : соревнования по боксу Комсомольск-на-Амуре Африканские боксеры


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