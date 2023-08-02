В Академгородке началось строительство новой музыкальной школы

В Советском районе Новосибирска установили фундамент для здания новой музыкальной школы. Стройплощадку посетили губернатор Андрей Травников и вице-мэр города Анна Терешкова.

— Я ужасно рада сообщить, что в Академгородке началось строительство нового здания для исторической музыкальной школы номер 10! Школе в этом году исполнилось 60 лет, ее задумывал еще Лаврентьев как одну из культурных институций Академгородка. Более 10 лет все попытки ее строительства не увенчались успехом. Земля то была муниципальной, то через суд отходила федералам. И вот случилось, — сообщила в своем телеграм-канале Анна Терешкова.