IT-компании обязали участвовать в подготовке кадров для отрасли в Новосибирске

В Новосибирской области растет дефицит IT-специалистов, и на сегодняшний день потребность компаний в кадрах составляет около 3000 человек. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

— Дефицит связан с развитием информационных технологий, ростом отрасли, уходом западных компаний, а также строительством в регионе новых предприятий, — пояснил Цукарь.

По его словам, отрасль образования не успевает за ростом спроса. Даже несмотря на увеличение количества студентов, поступающих на IT-специальности: с 2700 до 3200 в 2024 году.

— По поручению губернатора на отраслевом совете по IT-технологиям мы обсуждали программу по развитию кадрового потенциала в IT- сфере, — пояснил министр.

Он напомнил, что недавно министр цифрового развития РФ Максут Шадаев озвучил, что IT-компаниям оставят статус аккредитованных, а значит, и все сопутствующие льготы, только если они будут участвовать в проектах с образовательными учреждениями.

Чиновник подчеркнул, что повысить качество подготовки IT-специалистов сегодня можно только привлекая к образовательному процессу бизнес.

Стоит отметить, что ряд компаний отрасли уже пошли на сотрудничество с учреждениями образования. Недавно стало известно, что компания «ИКС Холдинга» инвестировала в создание научно-образовательного центра в Новосибирске.

Напомним, в настоящее время для аккредитованных при Минцифры IT-компаний действуют несколько мер господдержки: налоговые льготы, льготные кредиты, освобождение от проверок; для сотрудников таких компаний — отсрочка от призыва в армию и льготная ипотека.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прорабатывают вопрос о дополнительном снижении ставки по ипотеке для IT-специалистов.