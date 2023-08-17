В S7 объяснили, почему в самолете на хватило мест пассажирам из Новосибирска

Неприятная ситуация произошла 16 августа в международном аэропорту «Толмачево». Авиакомпания S7 отказалась перевозить пассажиров из-за отсутствия мест в самолетах. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой по данному факту начата проверка.

В самой авиакомпании эту ситуацию объяснили непредвиденными погодными условиями.

— Накануне из-за плохих погодных условий в ряде городов Сибири возникла сбойная ситуация в аэропортах с задержками вылетов рейсов разных авиакомпаний и скоплением пассажиров, потерявших свои стыковки. В том числе это оказало влияние на выполнение рейсов из Новосибирска. Авиакомпания предпринимала все усилия по доставке пассажиров как можно оперативнее в города назначения. К сожалению, количество пассажиров на некоторых рейсах превысило количество мест в самолете, так как в том числе на них перевозились трансферные пассажиры. Именно так произошло на рейсе S7 2504 из Новосибирска в Москву 16 августа – на нем не смогли улететь пять человек, — прокомментировал официальный представитель авиакомпании.

Также перевозчик отметил, что людям в качестве компенсации выдали карту номиналом 5 тысяч рублей, а также обеспечили их напитками и питанием. Всем пяти пассажирам авиакомпания переоформила билеты на следующие два рейса.