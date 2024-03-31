В акватории реки Обь под лед провалился мужчина

Сообщение о провалившемся под лед мужчине поступило спасателям МАСС Новосибирска. При проверке акватории реки Обь спасатели обнаружили мужчину, который оказался в ловушке полыньи и не мог самостоятельно передвигаться.

—Рыбака доставили на берег, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — пояснили в пресс-службе МАСС.

Спасатели отмечают, что рыбаки продолжают выходить на лед, несмотря на неоднократные предупреждения об опасности этого вида рыбалки. Рыбаков не пугает тонкий лёд и вскрытие реки, и они не торопятся закрывать сезон.

На аппаратном совещании в мэрии еще две недели назад принято решение усилить контроль за водными объектами города в местах массового скопления людей.

Ранее редакция сообщала о том, что рыбак спас девушку, провалившуюся под лед в Новосибирске.