В акватории реки Обь под лед провалился мужчина

Сообщение о провалившемся под лед мужчине поступило спасателям МАСС Новосибирска. При проверке акватории реки Обь спасатели обнаружили мужчину, который оказался в ловушке полыньи и не мог самостоятельно передвигаться.
—Рыбака доставили на берег, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — пояснили в пресс-службе МАСС.
Спасатели отмечают, что рыбаки продолжают выходить на лед, несмотря на неоднократные предупреждения об опасности этого вида рыбалки. Рыбаков не пугает тонкий лёд и вскрытие реки, и они не торопятся закрывать сезон.
На аппаратном совещании в мэрии еще две недели назад принято решение усилить контроль за водными объектами города в местах массового скопления людей.
Ранее редакция сообщала о том, что рыбак спас девушку, провалившуюся под лед в Новосибирске.
Иллюстрация — скрин из видео, автор: пресс-служба МАСС.
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