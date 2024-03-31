Детскую железную дорогу уберут из Центрального парка Новосибирска

Центральный парк Новосибирска был одной из первых зеленых зон города, где началась реконструкция. Об этом напомнила вице-мэр, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

— Нам повезло быстро договориться со Сбербанком, который согласился сделать на территории парка инновационный фонтан, а мы под эту историю реализовали небольшой проект вокруг фонтана, — отметила Терешкова.

По ее словам, общая концепция парка сейчас дорабатывается. На сегодняшней день с его территории вычищаются ларьки, заменен исторический фасад, проведена реконструкция исторических ограждений.

Она также сообщила, что в парке идет обновление аттракционов. Устаревшую детскую железную дорогу планируется ликвидировать. На ее месте муниципалитет хочет создать площадку для детей младшего возраста, чтобы они не пересекались со старшими детьми.

Ранее редакция сообщала о том, что реконструкция сквера Демакова в Новосибирске обойдется в 260 млн рублей.