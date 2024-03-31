Дворы и улицы Новосибирска затапливают талые воды

Жители Новосибирска жалуются на затопленные дворы. Судя по фотографиям, размещенным в телеграм-канале «Инцидент», так сейчас выглядит двор на Забалуева, 78.

— Как сообщают очевидцы, в некоторых местах вода доходит до дверей автомобиля, — уточняется в сообщении.

На минувшей неделе мэрия Новосибирска сообщала, что на территории города ведутся работы по подготовке к паводку и активному таянию снега.

— Приоритетными задачами являются вывоз снега с проблемных территорий в районах города (определено 41 место в частном секторе и 186 мест в районе многоквартирной застройки), с городской улично-дорожной сети и 40 подтапливаемых участков дорог, очистка крыш от снега и вывоз его с придомовых территорий, очистка коллекторов и колодцев от мусора, промывка колодцев ливневой канализации, — сообщала пресс-служба мэрии.

По данным городских служб, на 27 марта от снега и наледи в городе было очищено 3808 кровель домов. К приему талых вод подготовили 125 дождеприемников, это пятая часть имеющихся. Силами ДЭУ и подрядчиков из Новосибирска вывезли 1678331 кубометр снега. В апреле планируют расконсервировать 5089 дождеприемников.

Напомним, в этом году жители города часто жаловались на плохую уборку снега во дворах. Мэрия Новосибирска неоднократно делала замечания управляющим компаниям за несвоевременный вывоз снега с придворовых территорий. Управляющие компании, в свою очередь, говорили о дефиците кадров и резком росте стоимости услуг дворников, а также ГСМ.

Ранее редакция сообщала о том, что в декабре 2023 года жители улицы Забалуева, 80 жаловались на подтопление сточными водами.