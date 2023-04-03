В АО «Искитимцемент» завершен масштабный капитальный ремонт вращающейся печи № 6

В цехе «Обжиг» АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») завершен плановый ремонт вращающейся печи № 6. Агрегат запущен в работу и работает в штатном режиме. Затраты на проведение работ составили около 160 млн рублей.

В ходе капитального ремонта вращающейся печи № 6 выполнен большой объем работ. В частности, проведена полная замена пяти участков корпуса печи общей длиной 32 метра, около 100 погонных метров футеровки корпуса печи, 2000 концов цепей, а также замена бронзовых вкладышей подшипников скольжения на четырех роликах опорной части печи со снятием их на нулевую отметку, ремонт колосникового холодильника и тягодутьевых машин агрегата.

Помимо этого, в ходе ремонта осуществлена замена одного поля электрофильтра. За счет этого предприятие рассчитывает повысить эффективность работы оборудования и степень очистки дымовых газов, образующихся при производстве клинкера.

«Все ремонтно-восстановительные работы на заводе проводятся в соответствии с утвержденными планами-графиками. Завершив ремонт вращающейся печи № 6 в текущем году, мы подготовили оборудование к новому строительному сезону и открыли ремонтную кампанию 2023 года, – подчеркивает управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – В настоящее время агрегат эксплуатируется в нормальном режиме, что даст заводу возможность полностью выполнить производственную программу и обеспечить потребителей продукцией высокого качества».

В настоящее время к плановому ремонту готовят вращающуюся печь № 8. На ней предстоит произвести замену огнеупора и участка корпуса в пролете опор №№ 2-3, а также выполнить ревизионные и ремонтные работы вспомогательного оборудования агрегата.

Фото предоставлено пресс-службой компании