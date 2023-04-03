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«Малый промышленный бизнес работает не благодаря, а вопреки»

Алексей Лебедев, директор малого промышленного предприятия Новосибирска — о мерах поддержки промышленности и ситуации в отрасли с точки зрения производственной компании малого бизнеса.
  • 03/04/2023, 15:21
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— Наша компания постоянно участвует в кооперационных процессах, которые сейчас все стремятся создавать. Собственной продукции у нас нАлексей Лебедев, директор малого промышленного предприятия Новосибирскает — мы занимаемся металлообработкой. На мой взгляд, попытки создания единых ресурсов по кооперации, один из которых сейчас продвигает региональный Минпромторг, это поддержка очередного мертворожденного дитя.

Объясню почему: у нас другая философия бизнеса, ее нельзя строить на зарубежной практике. У нас был опыт: когда было голодно, мы дошли до Германии и предлагали местному заводу делать узлы в 2 раза дешевле, чем они закупают, и того же качества, что были готовы подтвердить за свой счет всеми сертификатами. Нам ответили: вон там за углом находится частная фирма, которая производит для нас эти узлы уже 150 лет. Их делал основатель компании, потом его сын, внук, правнук — мы не можем от них отказаться, вы нам неинтересны.

У нас вся работа идет через конкурсы — 98% контрактов точно — и определяется вокруг цены. Я обращаюсь к власти, к бизнес-сообществу — подумайте, как решить нашу основную беду. У нас делается ставка на того, кто предложит дешевле. С точки зрения эффективности это классно, а с точки зрения развития рынка, стабильности — это не выход. Глубина прогнозирования производственной деятельности у многих промышленных компаний малого бизнеса сегодня составляет в лучшем случае 2 месяца. Такой горизонт не дает возможности взять кредит, запланировать лизинг, так как банк интересуется, под что ты берешь деньги, основные средства. Да, у тебя есть контракт на 6 месяцев, а что дальше? Просто нет возможности для роста, даже несмотря на те ниши, которые сейчас появились на рынки, и желание вырасти.

При этом в рамках 275-ФЗ (гособоронзаказ) государство жестко ограничивает бизнес в использовании средств, которые перечисляются за контракт, заявляя, что «есть предпосылки их хищения, поэтому мы вас контролируем». О каких предпосылках хищений идет речь, если цена на продукцию определяется конкурсом, а в этих конкурсах принимают участие несколько компаний? Перегибы в контроле отпугивают производственный бизнес от таких контрактов, а потом оборонщики жалуются, что частный бизнес неохотно идет на кооперацию по гособоронзаказу.

Никого не хочу обидеть, но меня умиляет, когда говорят про господдержку. Вы спросите у предпринимателей, что им нужно, а не предлагайте то, что смогли придумать. Или не удивляйтесь, почему за господдержкой приходят единицы. Предлагаю создать рабочую группу при Минпромторге и оценить эффективность мер господдержки с точки зрения получателей этих мер. Если эти деньги берут 6-8 компаний, а на рынке работают несколько десятков тысяч, то это разве эффективно? Это магия больших цифр! Я знаю десятки малых производственных компаний, которые изучали меры господдержки, но поняли, что не подходят ни под одну — и отказались от попыток.

Что касается ситуации с кадрами — это здорово, что сейчас учреждения среднего профессионального образования начали прислушиваться к мнению промышленников и готовить кадры, которые им действительно нужны. Но сколько из выпускников после получения дипломов уйдут в армию?! 80%! Если сейчас СПО даже в 2 раза увеличат количество выпускаемых кадров, рынку труда это ничего не даст.

При этом сейчас очень остро встает другая проблема — переподготовка кадров. У нас в компании достойная зарплата, к нам приходят строители, монтажники и т.д., у которых нет спецподготовки, и говорят, что готовы работать на станках с ЧПУ, а мы готовы принимать этих людей, но их некому учить. Мы выходим на Минобр просим: создайте вечерние группы, помогите нам обучить людей, а им получить новую специальность. Говорят: не можем, у нас группы не сформировались.

Давайте откроем глаза и посмотрим на ситуацию реально. Фронту нужны не классные разработки, которые будут у нас через 3-4 месяца, а штуки — количество килограммов на сантиметр и километр фронта. Что необходимо промышленности для выполнения этой задачи — находится на втором плане. Приведу один простой пример: нам сейчас катастрофически не хватает площадей, мы не можем найти, где разместить оборудование. Не можем найти мощности по приемлемой для производственного бизнеса цене, а покупать по 10 тысяч КВт/час рентабельность производства не позволяет.

Хочу сказать, что малые промышленные предприятия сегодня работают во многом не благодаря, а вопреки. Для меня лично было очень удивительно, когда после начала СВО оказалось, что у нас промышленность более-менее жива. При том уровне «внимания» к ней — это поразительно.

 

По материалам выступления на форуме «Машиностроение: от постановки задач к возрождению отрасли» в рамках выставки «МашЭкспо Сибирь».

Фото предоставлено экспертом

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Господдержка промышленности


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