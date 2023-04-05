В АО «РЭС» определили лучший филиал по итогам 2022 года

В рамках мероприятия были рассмотрены результаты по самым разным направлениям деятельности – от реализации производственных программ до финансово-экономических показателей. В целом, по итогам 2022 года даже в условиях нестабильности внешней среды и экономической обстановки АО «РЭС» удалось добиться выполнения годовых планов и обеспечить надежное функционирование электросетевого комплекса региона, в том числе в период прохождения отопительного сезона. Эта плодотворная работа энергетиков компании была отмечена на отраслевом совете министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Важным блоком совещания стало подведение итогов рейтинга филиалов компании с присвоением почетного звания «Лучший филиал АО «РЭС». По итогам 2022 года им стал филиал «Карасукские электрические сети», именно этому подразделению компании удалось добиться самых высоких результатов по основным направлениям производственной деятельности, в т.ч. по реализации ремонтной, эксплуатационной и инвестиционной программ.

Помимо подведения итогов работы подразделений компании в ходе совещания были определены векторы стратегического развития компании и ключевые задачи на 2023 год. Их реализация будет способствовать развитию электросетевого хозяйства региона и, в конечном итоге повышению инвестиционной привлекательности и социально-экономического статуса Новосибирской области.

Аналогичные расширенные совещания, где будут подводиться промежуточные итоги реализации производственных программ и присваиваться рейтинг филиалам АО «РЭС», планируется проводить ежеквартально, что позволит более оперативно и тщательно прорабатывать механизмы решения текущих производственных вопросов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»