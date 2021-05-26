В апреле годовая инфляция в Новосибирской области ускорилась и составила 4,9%

При этом рост цены на продукты и услуги замедлился, а на непродовольственные товары – ускорился, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

— Вклад в замедление общей инфляции внесли авиаперелеты, они стоили в апреле 2021 года на 11% дешевле, чем год назад. В прошлом году международные перевозки ограничили, и внутри страны летали меньше из-за карантинных ограничений. Спрос на авиаперелеты резко снизился. Авиакомпании увеличили тарифы на полеты по России, чтобы компенсировать потери. В этом году ситуация стабилизируется, поэтому цены в годовом выражении снизились, это замедлило общий темп прироста цен на услуги, —говорится в сообщении.

Прирост цен на многие группы продуктов снизился также по причине высокой базы.

— В прошлом году из-за самоизоляции по всей стране ажиотажно вырос спрос на продукты длительного хранения – крупы, макароны, консервы. Лимоны и чеснок скупали в попытке уберечься народными противовирусными средствами от коронавируса. Вместе с ограничением поставок из Китая и Турции это резко усилило рост цен. В результате чеснок и лимоны в апреле прошлого года достигли максимумов по стоимости: ни раньше, ни позже они не стоили так дорого. В этом году спрос оставался умеренным, так что рост цены на большинство круп, макароны, консервы замедлился, а мясные консервы, лимоны и чеснок стоили дешевле, чем год назад, — рассказал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Динамика цен в услугах и продуктах сгладила повышение, которое в апреле наблюдалось в сегменте непродовольственных товаров. Здесь главным фактором стало предложение новых иномарок. В мировом автопроме сохраняются перебои в поставках электронных комплектующих. В результате новых автомобилей не хватает, чтобы полностью закрыть потребность в них. Поэтому рост цен на иномарки ускорился, как и в целом на непродовольственные товары.